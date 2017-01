Fekk beskjed om at songane på «Ein hau med hitts» var for gamle for Spellemannsprisen, men kom med igjen med eit anna album.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Strilen i éin månad for 1 krone. Uavgrensa tilgang til alt innhald. Utan bindingstid. PRØV NO Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid. « Tilbake til framsida