Har passert 100 lærlingar

Bedrifta har tatt inn lærlingar sidan 1986, og har per i dag 13 ungdommar inne på opplæring, anten som lærlingar eller Taf-elevar (tekniske allmennfag). Av dagens formenn og arbeidsleiarar er det fleire som har starta som lærlingar.

– Opp gjennom åra har me kjørt gjennom over 100 lærlingar. Er dei dyktige så får dei jobb etterpå også, seier Lasse Ståløy, dagleg leiar i Radøygruppen, som synest dei unge i dag er bevisste på kva dei vil bli med omsyn til yrke.

– Kvaliteten i dag høgare enn for 10-15 år sidan. Dagens unge har fokus på kva dei vil bli, dei har sett seg inn i ting og ønskjer å læra. Det er mykje fin ungdom.

Fagutdanning

For ungdommane er lærlingplassen avgjerande for at dei skal få fullført fagutdanninga si.

Ei utdanning som Ståløy ser vert viktigare og viktigare i ein bransje der det vert mindre og mindre manuelt arbeid.

– Me har eit godt samarbeid med dei vidaregåande skulane i regionen, Austrheim og Knarvik, som har elevar på utplassering hjå oss. Skulane har vore flinke til å tilpassa utdanninga etter det arbeidsmarknaden har bruk for, og det er noko ein må halda oppe i framtida. Me ser at folk kjem til å jobba på ein heit annan måte i framtida, med automatisering og robotar, seier bedriftsleiaren.

Tidlegare kunne ein komma langt med ei brei arbeidserfaring og litt mekanisk utdanning, men i dag er det ikkje like lett.

– Er du over 50 i dag, og ikkje har den rette fagutdanninga, så er det vanskeleg å få jobb.

Kuttar ikkje

Å kutta lærlingopptaket har ikkje vore noko alternativ i tyngre tider. Ikkje minst fordi lærlingar sikrar ein fin aldersbalanse i bedrifta, med nye ungdommar som kjem inn.

– Sjølv om det er tøffe tider så må ein stilla opp, det nyttar ikkje å ropa etter arbeidskraft om skuletilbodet er lagt ned, seier Lasse Ståløy.