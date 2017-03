Lindås kommune enda med eit driftsresultat på 32 millionar kroner meir enn budsjettert, mellom anna etter at fleire inntektspostar vart større enn budsjettert.

– Skatteinntektene og rammeoverføringane enda kring 10 millionar kroner over budsjett, seier Janne Sund, som er økonomisjef i Lindås.

Kommunen fekk også tre millionar meir enn budsjettert til busetting av flyktningar. Her kjem det eit eingongstilskot i samband med busettinga, og sidan dette skjedde seint på året kom det ikkje tilsvarande utgifter i 2016. Men utgiftene som skal dekkast av tilskotet vil komma i 2017 og framover.

Meir i renteinntekter

Finansinntektene vart 800.000 kroner betre enn budsjettert, delvis av at renta har vore litt betre, og delvis av kommunen har hatt meir pengar på bok enn budsjettert.

– I 2015 var også låneopptaket lågare enn planlagt, slik at kommunen har betalt mindre i renter og avdrag enn budsjettert i 2016.

Lågare låneopptak skuldast at kommunen har justert framdrift på ein del investeringsprosjekt, som ikkje er sett i gang så tidleg som planlagt.

Meir i husleigeinntekter

Kommunen har klart å auka leigeinntektene sine i 2016. Dette gjeld mellom anna kommunale bustader, der ein har lukkast med å ha kortare ledige periodar mellom leigetakarane.

I tillegg har kommunen ein del leigeinntekter frå Geco-bygget, som vart kjøpt i 2016, og der deler av bygget er utleigd til industri. Lindås kommune har også flytta ein del eigne einingar inn i Geco-bygget.

Kommunen hadde budsjettert med overskot i 2016, med avsetningar til fond, men no vert det altså rom for å setta til sides meir enn planlagt. Rekneskapen viser eit netto driftsresultat for 2016 på 91 millionar kroner, eller 6,8 prosent.

Brukte 12 millionar mindre

I tillegg til auka inntekter har kommunen også spart ein del på drifta samanlikna med budsjettet. I alt var det tolv millionar kroner i mindreforbruk på drifta, den største enkeltposten her var fire millionar mindre til barnevern. Det skulfast færre dyre plasseringar enn tidlegare.

– Ein annan stor post er PPT, der det var eit mindreforbruk på 1,7 millionar kroner. Dette skuldast ein del sjukefråvær og vakansar, der kommunen ikkje har fått tilsett nye så raskt som ønskt, og det er noko som det vert jobba med, seier Sund.