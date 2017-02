Ni millionar til fleire lærarar

Frå august 2016 fekk alle kommunar i landet øyremerka midlar til å tilsetta fleire lærarar i dei fire første årsklassane i barneskulen. Denne satsinga frå regjeringa og deira støtteparti held fram også i 2017, dette året skal det brukast i alt 1,2 milliardar fordelt rundt om i landet.

Bjarte Vatnøy, som er regjeringspartiet Frp sin gruppeleiar i Lindås, viser til at regjeringa her følgjer opp sine lovnader.

– Pengane kjem godt med i Lindås. Her er det særleg i dei store bygdene ein del klassar som har mange elevar per lærar. Midlane til auka lærartettleik vil gjera kvardagen betre, både for dei tilsette og for elevane, med tettare oppfølging, seier Bjarte Vatnøy.

Slik skal midlane fordelast:

Modalen 186.310

Meland 2.182.602

Radøy 1.264.369

Lindås 4.150.205

Austrheim 694.914

Fedje 209.218

Masfjorden 480.019

Gulen 686.712