No vert det lys på kunstgraset!

Formannskapet løyvde torsdag 700.000 kroner til fornying av lysarmaturane på kunstgrasbana i Knarvik, der lyskastarane som står i dag ikkje klarer å lysa opp heile bana.

Eigedomssjef Therese Urdahl Braset sa at prisen på 700.000 er basert på kva det kosta å ordna lyset på bana på Lindås, og at det skal rekka til nye armaturar. Men om stolpane må forlengast, kan det vera at det trengs meir midlar.

Dei 700.000 kronene er henta frå pengane Lindås kommune får frå regjeringa i samband med auka arbeidsløyse, der kvar kommune er tildelt midlar utifrå kor stor arbeidsløysa er.

Ikkje investeringar

Midlane som regjeringa har tildelt kan ikkje brukast til investeringar, berre til rehabilitering og vedlikehald.

Dette gjer at administrasjonen har gjort om på sitt framlegg i siste liten, og redusert potten avsett til Knarvik stadion med 400.000 kroner, og potten til bruk ved idrettsanlegg på Lindås med 300.000 kroner. Det er desse midlane som gjer 700.000 kroner til lys i Knarvik.

I Knarvik betyr dette at ein får 500.000 til grusing av Brekkeløypa og anna, men ikkje midlar til utstyr som hekkar og anna som var tenkt brukt under veteran-NM i friidrett no i 2017. På Lindås skal det brukast 150.000 kroner til reparera gjerdet ved grusbana ved Lindås ungdomsskule, men det er teke vekk pengar til å ferdigstilla utegarderobar ved Lindåshallen, og å isolera og plate areal i Lindåshallen som ikkje er innreia per no.

Det som er teke vekk frå det opphavlege framlegget er fjerna på grunn av at det må reknast som investeringar.

2,7 millionar

Lindås kommune har fått 2.742.000 kroner frå regjeringa, dette skal brukast slik:

- Tiltak for å utbetra Knarvik stadion: 500.000 kroner.

- Reparere gjerde ved grusbane Lindås ungdomsskule: 150.000 kroner.

- Senka vasstanden ved Hillandsvatnet: 140.000 kroner.

- Ekstern byggeleiing: 300.000 kroner.

- Fendring av slusekammeret til Lindås sjøsluser: 380.000 kroner.

- Diverse vedlikehald på ulike kommunale idrettsanlegg: 200.000 kroner.

- Vedlikehald kyrkjebygg: 372.000 kroner.