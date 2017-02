Påhengstjuvar sette i kasjotten

– Dei vart arresterte laurdags ettermiddag, etter at me vurderte det slik at me hadde nok på dei til å be om fengsling, seier lensmann i Nordhordland Kjell-Idar Vangberg.

Mennene frå Aust-Europa har vore på Vestlandet fleire gonger det siste halvåret, ei veke eller så i slengen. Politiet reknar med at modusen er slik at dei fyller opp ein bil med stolne påhengsmotorar, og tek dette med til utlandet for sal.

– Det er tatt beslag i ein mørk Volkswagen Caravelle i samband med arrestasjonane, seier Vangberg.

Etterforskinga viser at mennene har vore ute kvar natt den siste tida.

Avhøyr søndag

Dei tre mistenkte har vore i avhøyr i dag søndag. Måndag vert dei framstilte for retten, med tanke på vidare varetektsfengsling. Kor lang fengsling politiet vil be retten om, er ikkje klart per søndag.

– Etterforskinga pågår enno, seier lensmannen.

Det er politiet i Nordhordland som har stått for etterforskinga i løpet av dei siste dagane, som eit lagarbeid der det mannskapet som har vore på vakt har teke i mot tips, skrive rapportar og gjort ulik etterforsking.

– Dette har vore eit godt lagarbeid, der sikkert 75 prosent av alt mannskap har vore involvert. Laurdag kom me til at me hadde nok til å gå til pågriping, no må me berre jobba vidare med dette slik at me får dei dømt.

Mennene vart arresterte der dei har budd den siste tida, ein plass i Bergen.

Fire netter

Ulik etterforsking har knytt desse tre mennene til fire ulike påhengsraid rundt i distriktet dei siste dagane, der det to netter var tjuveri på høvesvis Øksnes og Langøy i Austrheim, ei natt i båthamna ved Toskavegen på Radøy, og eit raid på Askøy.

– Me ser på måten tjuveria er gjort på, at dette kan vera dei same gjerningspersonane.

Det har komme inn ein del tips om ein mørk Caravelle som er sett fleire stader, og politiet meiner tjuvane har rekognosert på ettermiddag og kveld, for så å komma tilbake på natta for å gjennomføra tjuveria. Båtar er løyste frå flytebrygger og tekne med til næraste kai der bilen har stått parkert, og etter at motoren er tatt av har båtane blitt overlatne til ver og vind.

– I Mastrevik er båtmotorar skrudde laus, og det kan sjå ut for at det er klargjort for å komma tilbake for å stela.

Sjølv om tjuvane kanskje er hekta i denne omgang, er det viktig at folk i distriktet tek seg ein tur og ser til båt og motor. I verste fall er motoren vekke og dessutan fortøyingane losna, slik at båten ligg og slår i fjøresteinane.