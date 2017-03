Russen er ute med bøssene

Russen er ein viktig del av Kreftforeininga sin årlege innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft», og på Austrheim er målet å overgå fjorårets innsats.

– Me har alt sikra oss fleire elevar med på aksjonen, over 90 mot 88 i 2016, og no håpar me å ta innsamlingstalet også, seier Erlend Hope, som er aksjonssjef som AVS-russen si innsamling.

Russen har engasjert elevar i frå alle klassane på skulen, og nokre har alt vore ute med bøssene og fått inn pengar til kreftsaka.

– Me går med bøsser, og så har me lappar å levera til dei som ikkje har kontantar, slik at dei kan gje gjennom Vipps, seier Hope.

Gode tilbakemeldingar

Aksjonsleiaren fortel at dei som går rundt får gode tilbakemeldingar på innsatsen.

– Pengane går til ei viktig sak, og det er nok mange som har nokon i familien eller vennekretsen som har hatt kreft, seier Hope.

For russen gjev deltaking i aksjonen ein knute i russehua, men det er likevel sjølve formålet som er det viktigaste.

– Russen er ein viktig del for at aksjonen skal lukkast med å samla inn pengar til kreftforeininga.

Heile veka

Austrheim-russen brukar dagane fram til og med søndag til å samla inn til kreftsaka. Det er denne veka og neste (veke 10 og 11) som er innsamlingstid for russen over heile landet.

Årets tema er uhelbredeleg kreft, og kreftforeininga vil bruka midlane til å auka forskinga på emnet, og dessutan bidra med gode omsorgstilbod for denne gruppa.

I dag er det slik at to av tre med kreftdiagnose overlever, men framleis døyr omlag 11.000 kvart år av kreftsjukdommen.