Sertifisert på samfunnsansvar

20. desember 2016 var papira i orden, etter at Radøygruppen sjølv hadde bedt sertifiseringsselskapet DNV GL om å få denne klassen på plass. Med eit «CSR Performance Ladder»-sertifikat kan bedrifta dokumentera at dei tek samfunnsansvar, noko som er viktig når ein skal ut og konkurrera om internasjonale kontraktar.

– Kundar internasjonalt ønskjer tryggheit og dokumentasjon frå leverandørane sine, ikkje berre på kvaliteten på produktet men også på at ein har oppført seg ordentleg. Men dette på plass er me eit steg framfor konkurrentane, seier Lasse Ståløy, dagleg leiar i Radøygruppen.

DNV GL har sett på korleis bedrifta deltar i det lokale samfunnet, og her er det positivt at dei tek inn lærlingar, og at dei har kjørt eiga språkopplæring for arbeidsinnvandrarar.

– Denne typen sertifisering er noko me har jobba med lenge, heilt frå me vart den første Miljøfyrtårn-bedrifta på Radøy, og til me seinare fekk ISO-sertifisering på korleis me påverkar det ytre miljøet, HMS-arbeidet og på kvaliteten i arbeidet, seier Ståløy.

CSR Performance Ladder dekkar tema som organisasjonsstyring, arbeidsforhold, ytre miljø, forretningsetikk og samfunnsengasjement.

– Det er eit konkurransefortrinn å vera i forkant på dette.