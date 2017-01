Springbrett til framtida

– Framtida er digital, og den er skybasert. Men det er mange som ikkje brukar heile potensialet i dei løysingane dei alt har betalt for, seier Bjørn Tore Vaktskjold, som er dagleg leiar i den lokale IT-leverandøren.

Dette er noko dei ønskjer å gjera noko med, og i framtida vil bedrifta vri tilbodet sitt meir mot rådgjeving og opplæring i rett, effektiv og smart bruk.

– Saman med kundane skal me finna dei rette løysingane, og hjelpa til så desse vert brukt effektivt, noko som også kan gje innsparingar eller verdiauke for kunden.

MTI er forhandlar av programvarepakkane til Microsoft, og det er noko dei vil halda fram med.

– Me skal ikkje levera innhald, men læra vekk bruken og samansetting av det som finnest.

Innsparingar

Vaktskjold viser til at bedrifta nyleg bidrog som tilretteleggjar ved ein lokal anbodsrunde. Av seks møter var det berre to der alle var samla fysisk, dei fire siste gjekk på web via Skype for bedrifter. Det sparte tusenlappar i arbeidstid og reiseutgifter.

– Me ser at kundane treng støtte for å ta riktige val av løysingar, og for å bruka desse rett, seier Vaktskjold.

Nedgangen i oljeprisen slo rett inn på omsetnaden til MTI IT Service AS. Ikkje ved at dei fekk færre kundar, men ved at kvar kunde genererte mindre arbeid. Som del av omstillinga i bedrifta deltar dei no i eit opplegg i regi av Connect Vest, og sist veke fekk bedrifta presentera tankane sine for ei samling næringslivsfolk, som har kjennskap til ei eller fleire sider av MTI sitt fagfelt.

Springbrett

Eit møte av denne typen heiter Springbrett, og Connect Vest arrangerer kring 50 slike tilbakemeldingsrundar i året.

Bedrifta som får sjansen til å vera med får først presentera sine tankar, deretter er det ein spørsmålsrunde, og til slutt får dei tilbakemeldingar frå næringslivsfolka som er med rundt bordet. For å vera i sentrum for eit springbrett-møte må bedrifta vera med i Connect-organisasjonen.

– I Connect Vest har me i dag 500 medlemsbedrifter, seier Anita Mannes, som jobbar som forretningsutviklar i det internasjonale forbundet av bedrifter.

Springbrett-møtet der MTI IT Service AS var i sentrum var det første i Nordhordland, og var lagt til Dampen i Knarvik med Industriutvikling Vest som vertskap.

Ny strategi

Som for andre bedrifter i omstilling så har MTI IT Service AS sett på kva rolle dei ønskjer bedrifta skal ha i framtida, opp mot kva dei er i dag. Svaret har mellom anna vore å investera i etterutdanning for fleire tilsette, og med støtte frå næringsfondet i Lindås skal dei i gang med eit nytt prosjekt der dei skal visa lokale bedrifter korleis ein kan jobba meir effektivt med bruk av det siste innan dataverktøy.

– Me vil gå frå driftsavtalar og over til samarbeidsavtalar der me legg planar og forpliktar oss begge vegar. Først skal me investera i dei eksisterande kundane og få til suksesshistorier, og så kan me gå ut og henta inn nye kundar, seier Vaktskjold.

Tøff konkurranse

MTI IT Service AS har kundar fordelte på ti kommunar, i Nordhordland. Gulen, Osterøy og Bergen, i tillegg til at samarbeidet med ulike aktørar innan oljebransjen har gitt dei oppdrag i både Brasil og Dubai. Å vera lokalisert i same kommune som Mongstad er likevel ikkje den store fordelen som ein kanskje skulle tru, for mange av bedriftene innan olje- og gassnæringa har berre eit lokalkontor her og vel ikkje IT-leverandør fritt på marknaden.

– I både 2012, 2013 og 2014 var me over ni millionar i omsetnad, men så byrja det å gå nedover. I 2015 vart det 6,5 millionar, og i 2016 endar me på kring 5,5 millionar. No er målet å veksa igjen til ein omsetnad på 7,5 millionar i 2017, seier Vaktskjold.

Verksemda har i dag seks tilsette.

– Det har vore to krevjande år, og det vert krevjande framover. Men me skal ikkje synast synd i oss sjølve.

Frå server til sky

MTI IT Service AS investerte for nokre år sidan i ein eigen serverpark, for å kunna tilby «ut av huset» server-tenester til bedrifter. Det er eit tilbod som gjev inntekter, men i dag sel dei heller skybasert lagring der serveren ligg i utlandet, eventuelt ei deling der noko data ligg i Norge og noko i utlandet.

– Me har sett raske endringar dei siste to åra, der serverdrift forsvinn ut, seier Vaktskjold.

– Det er klart, hadde me visst det me veit i dag, så hadde me kanskje ikkje investert i eigen serverpark. Men det er alltid lett å vera etterpåklok.

Eit forbetringspunkt dei har funne fram til, er at dei bør komma tidlegare inn når kundar skal handla ny programvare. Slik kan dei gje råd om kva som vil fungera saman, og unngå problem med ulike system som ikkje «snakkar saman».

Klare meldingar

Å vera i sentrum for eit Springbrett-møte betyr at bedrifta får klare tilbakemeldingar frå dei næringslivsrepresentantane som er til stades. Dei har ikkje like god kjennskap til bedrifta som er «på bordet», men kjenner marknaden anten som kunde eller potensiell kunde, eller frå arbeidserfaring i andre bedrifter som tilbyr tilsvarande tenester.

Mellom råda som kom opp var å søka samarbeid med andre bedrifter, for å kunna spissa eigen kompetanse på enkelte område, og så søka samarbeid med andre bedrifter på andre felt. Det var anerkjennande nikk til satsinga på vidareutdanning av dei tilsette, for å sikra at ein kan det siste nye av programvare som kjem på marknaden. MTI IT Service AS fekk også ros for planane om å skapa suksesshistorier for bruk av digitale verktøy i samhandlinga mellom dei tilsette i ei bedrift og mellom bedrifter.

– Det er litt spesielt å visa fram bedrifta slik, seier Bjørn Tore Vaktskjold om møtet.

– Men det er greitt, skal me verta betre må me vita kor me kan forbetra oss.