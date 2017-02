Stenger gasskraftverket på Mongstad

Gasskraftverket på Mongstad vart sett i drift tidleg i 2011, men frå starten har det berre vore drift på ein av dei to gassturbinane. Ved utgangen av 2018 vert det altså ikkje drift i det heile, heiter det i ei pressemelding frå Statoil.

– Bakgrunnen for avgjerda er at kraftvarmeverket har hatt mindre utnytting enn planlagt fordi dampbehovet på Mongstad har vore lågare enn då verket vart planlagt. Det har ført til at Statoil har tapt mykje på drifta, og selskapet må ta grep for å justera aktiviteten, seier Grete Haaland, direktør for Asset Management i Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.

Det var det danske selskapet Dong Energy som bygde anlegget og dreiv det frå starten, fram til Statoil overtok eigarskapen i 2013. Hjå Statoil brukar dei omgrepet kraftvarmeverk, på bakgrunn av at det også leverer damp til raffineriet.

Låge straumprisar

Då anlegget vart etablert var det planen å levera damp til prosessane i raffineriet, og straum til industri, anlegg på sokkelen og til forbruk i regionen. Men med låge straumprisar og god tilgang til straum frå vasskraft i regionen har det ikkje vore lett å få til ei økonomisk sunn drift.

Ved full effekt kan anlegget levera 260 megawatt frå to gassturbinar og ein dampturbin, men etterspurnaden har tilsagt at det berre har vore drift ved ein av dei to gassturbinane. Skjebnen no er elles lik gasskraftverket på Kårstø i Rogaland, som var i drift frå 2007 til 2014.

Må skaffa damp

Leveransen av damp til raffineriet gjer at Statoil no må finna andre løysingar som kan tre i drift før stenginga.

– Kraftvarmeverket vil gå som normalt frem til 31.12.2018, som er den perioden der ein har avtale om leveranse av gass. Fram til dette vert det jobba med alternative varmekjelder og løysingar for sikker og stabil drift av raffineriet, seier Haaland i pressemeldinga.

Statoil vil tilpassa raffineriet til dei endra driftsbetingelsane.

Mindre utslepp

Ein konsekvens av stans av anlegget er reduserte CO2-utslepp på Mongstad, i storleik 250-300.000 tonn pr. år. Globalt vert det sjølvsagt mindre verknad, så lenge denne gassen sannsynlegvis vert fyrt ein annan plass.