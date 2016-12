Også i Rutledal i Gulen er 13 husstandar utan straum no midt på dagen julaftan, og i morgontimane var det problem med ein transformator på Litleskare i Lindås.

BKK ventar at dei skal ha straumen tilbake kring klokka 17.20 (var først 15.20 men er utsett) for dei husstandane som er råka av feilen i Radøy og Austrheim. Dette er austre del av øya frå Namtveit og nordover, og over Fosnstraumen og til og med Austrheim i Austrheim kommune. Denne feilen vart registrert klokka 12.20.

BKK melder også om straumbrot ved Rutledal i Gulen, her er det 66 husstandar som er råka. (Var først varsla at 13 husstandar var råka, men det er sidan utvida til 66). Her skal straumen vera tilbake i 16-tida julaftan, fem timar etter at feilen vart registrert klokka 10.56.

BKK har elles hatt andre oppdrag også i morgontimane julaftan, mellom anna var folk straumlause både kring Austmarka på Radøy, og kring Litleskare i Lindås (rett over sundet for Austmarka), etter eit lynnedslag kring klokka 04.30.

På Litleskare måtte BKK bytta ein transformator, dette var i orden i 10-tida.

Ved Austmarka førte straumbrotet til problem med den kommunale vassforsyninga, og kommunen hadde mannskap ute for å fiksa dette.

Så får ein håpa at straumen er tilbake i heile regionen tidsnok til at alle får varma seg julemiddag, og at også BKK sine montørar til slutt får litt julefred.