Vil ha meir frå Bergen Group

Radøygruppen tapte pengar på arbeidet med Fred. Olsen-riggen Borgland Dolphin, som låg i dokk på Hanøytangen på Askøy i 2014 og 2015. Nyleg vart det klart at buet etter konkursen i Bergen Group Hanøytangen får etterbetalt 60 millionar kroner frå Fred. Olsen Energy, og saman med andre kreditorar vil Radøygruppen med dette få dekka kring 35 prosent av sine krav.

Men når det totale kravet frå Radøygruppen er på 27 millionar betyr 35 prosent dekning framleis eit betydeleg milliontap, og dagleg leiar i Radøygruppen Lasse Ståløy utelukkar ikkje at dei vil forfølgja saka vidare.

– Det me har hevda heile vegen, er at dette prosjektet var drive på kreditors rekning. No må me venta på endeleg rapporar frå bustyrar og sjå kva som ligg der, før me eventuelt vurderer kva me skal gjera vidare, seier Ståløy.

I denne samanheng betyr det at dei eventuelt vil gå til retten for å henta ut meir pengar frå eigarane bak Bergen Group.