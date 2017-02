Bil kjørte i tre

Radøy: Bil kjørt i tre ved Lundesvingene. ingen fasklemte . — 110 Hordaland (@110Hordaland) 3. februar 2017

Klokka 22.07 melde alarmsentralen 110 på Twitter om ei trafikkulukke rett nord for krysset på Radøyvegen der du tar av til Manger.

- Det var to personar i bilen. Dei har komme seg ut, og er oppegåande, men klagar over litt smerter her og der, seier operasjonsleiar Lars Geitle i Vest politidistrikt.

Bilen kjørte utfor vegen og hamna i eit tre. Ambulansepersonell undersøkte dei to på staden, og bestemte seg for å senda dei vidare til Haukeland Universitetssjukehus for sjekk.

- Det var truleg ikkje glatt på vegen, det er plussgrader der ute. No vil me prøva å finna ut kva som har forårsaka ulukka, seier Geitle.