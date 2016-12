Er jordi fager eller er ho deilig?

Eg berre spør? Og spørsmålet er timeleg. Ordet ”deilig” ljomar mot oss frå alle kyrkjer, i alle skular og forsamlingar no i julehøgtida. Tårøygde syng me jula inn med ”Deilig er jorden” frå 1850. Den nynorske teksten frå 1900, slik me lærde han, er radert vekk, også frå den nye salmeboka frå 2013. Her (salme 48) står han i fire ulike språkversjonar: bokmål, nordsamisk, sørsamisk og kvensk, men ikkje på nynorsk.

Eg spør: Er jorda fager eller er ho deilig. Eg er ikkje i tvil. Ho er fager. Eg kan i nauda gå med på at julekakene smakar deilig, spesielt kransekaka, men eg ville aldri ha kome på å seia at ”det var deilig”. Nei, ”deilig” er ikkje eit ord som fell naturleg i norsk språktradisjon, me brukar heilt andre adjektiv.

At ein mann eller ei dame er deilig, eller at jorda er deilig, eller månen, fjellet, skulen eller flagget er det? Bygda vår er fager. Men deilig er ho ikkje!!!

No er det slik at mange er kritiske til nynorsk og norske ord. Eg veit frå mi tid som omsetjar frå bokmål til nynorsk, at bokmålstekstar glir lett ukritisk ned, uansett kor uskjønlege dei måtte vera. Sjå tekstane under, og syng med meg om at jorda er fager:

Fager er jordi

Fager er jordi! Herleg er Guds himmel!

Sæl er sjeler i pilgrimsgong!

Gjennom dei fagre rike på jordi

går me til paradis med song!

Tider skal koma, tider bort skal kverva,

ætt skal fylgja ætterrad.

Aldri skal tagna tonen frå himmelen

i sjelas glade pilgrimskvad.

Englane song det, først for hyrdingflokken.

Mildt det tona for sjeli mødd:

Fred over jordi, menneske gled deg,

oss er ein evig frelsar fødd

Deilig er jorden

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgramsgang!

Gjennom de fagre riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme, tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang.

Aldri forstummer tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den først for markens hyrder

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden, menneske, fryd deg!

Oss er en evig Frelser født