Fryktar glatte vegar

Snøen som store og små har gledd seg over i helga skal regna vekk i morgon.

Meteorologisk institutt går no ut med eit OBS-varsel som gjeld for Vestlandet og Trøndelag. Dei melder at det kan bli vanskelege kjøreforhold på grunn av underkjølt regn og omslag til mildvêr.

Måndag kveld er det meldt tilskyande, og på kysten vil det bli litt snø og sludd sein på kveld.

Tysdag er meldinga for Hordaland sør og søraustleg liten kulig på kysten. Om kvelden sør og sørvest bris. Litt regn, snø over 400-700 meter.

Det er også meldt mildvêr og regn resten av veka.