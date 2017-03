I dag vert det skirenn!

Nordhordland skiklubb melder at dei gjer eit forsøk på å avvikla eit skirenn på sparket no når det endeleg er nok snø til at det er muleg å preparera løypene på Gamlesætra.

Skirennet startar klokka 13 og det er fri teknikk.

I år har det vore så lite snø at arrangørane har slitt med å få avvikla renna som planlagt.

Det skal etter planen vera Norhordlandsmeisterskap på Gamlesætra neste søndag (12. mars). Det er framleis usikkert om det er muleg. Men dersom det let seg gjera vil klubben senda ut invitasjon til dette tysdag eller onsdag denne veka, med påmeldingsfrist fredag kveld.

-Me kryssar fingrane for litt meir snø, og at mildvêret som er meldt ikkje kjem, skriv klubben.