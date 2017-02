Tre skadde i utforkjøring på Litlelindås

Ulukka skjedde på fylkesvegen ved Litlelindås og vart meld klokka 14.15.

Det var to unge menn og ei ung kvinne i bilen, ein mann på 19 og dei andre to 17 år gamle. Etter utforkjøringa klarte ikkje dei tre å komma seg ut av bilen sjølve.

- Men dei var medvitne og vart hjelpte ut av brannvernet, fortel operasjonsleiar i Vest Politidistrikt, Lars Geitle.

Klokka 14.39 melde 110-sentralen på Twitter at alle dei tre var ute av bilen, og klokka 14.57 melde politiet på Twitter at ein person er sendt til Haukeland i luftambulanse og to med sjukebil . Skadeomfanget er ukjent.