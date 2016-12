Adventspadling med meining

Førre veke mottok padleklubben støtte frå Gjensidigestiftelsen, i tillegg til at leiar Audun Håland vart heidra med pris frå Meland kommune.

Glede og meistring

I desember er det adventspadling i dei fleste padleklubbane her til lands. Nissehuene blir henta fram. Kajakkane blir pynta. Termosane blir fylte med gløgg og pepparkaker sendt rundt.

Nordhordland Padleklubb si adventspadling stiller i ein særklasse. Ikkje fordi nissehuene er flottare eller kajakkane finare pynta, men fordi dei er så gode på integrering av funksjonshemma.

– Vi starta opp padling med funksjonshemma allereie i 2011. Sidan den gong har vi hatt personar med mange hemningar med på padletur. Erfaringane er mange, og kan i all hovudsak summerast opp med tre ord: Glede, framgang og meistring, fortel leiar i klubben, Audun Håland.

– På padleturane er det deltakarane som er i fokus, ikkje hemminga fortel, fortel Merethe Eikefet, hovudansvarleg for aktivitetane i lågterskelpadlinga i klubben.

I løpet av dei fem åra klubben hatt dette tilbodet har dei padla saman med barn og vaksne med cerebral parese, ADHD, lammingar frå livet og ned, Downs, Aspergers, Tourettes syndrom og autisme.

– Når vi sit i kajakkane, er mange av dei daglege hindra og stigmatiseringa viska ut, seier Eikefet.

– Kvar og ein av oss har vel nokre hemmingar i livet, legg ho, til før vi må ta oss saman og padle slik at vi når igjen to av dei faste padlarane på lågterskeltilbodet.

Kajakk og krabbeteiner

Framfor oss padlar nemleg Therese Meland og Sunniva Eikefet. Begge har nokre utfordringar, men dei har verken problem med padlinga eller å kome seg oppatt i kajakken om dei skulle kvelva.

– Eg har padla lenge, og likar å oppdage nye plassar frå kajakken, fortel Eikefet, som var blant dei ti utviklingshemma som tok grunnkurs i kajakk allereie i 2011.

– For meg passar det best å sitte med beina i kors når eg padlar, så eg treng ikkje pedalar langt der framme, ler Eikefet.

– Framgangen hennar har vore heilt enorm, fortel mora Merethe Eikefet.

Frå oppstarten då ho berre klarte å padla med ei halv åre, til no å ha sin eigen kajakk som ho til og med kan trekkja krabbeteiner frå.

Therese Meland har også eigen kajakk og tørrdrakt. Under adventspadlinga glir kajakken jamt framover på den speilblanke Flatøyosen. Vintersola skin, og ein kan ikkje anna enn å smila frå øyra til øyra.

– Om sommaren padlar eg kvar onsdag. Eg har full kontroll på kajakken, også når eg fiskar frå han, fortel Meland.

Ein av hennar favorittaktivitetar i kajakk er når turleiar kastar ut 65 små badeender, og så er det konkurranse om å samla opp flest av dei.

– I dag var eg ikkje så god til å fanga, og eg innrømmer at eg fekk nokre av Audun!

Gratis klubblokale

Kvar onsdag i sommarhalvåret samlar Nordhordland Padleklubb rundt 30 funksjonshemma til padletur. Dei kallar det Lågterskeltilbodet. Suksessen har blitt lagt merke til i nærmiljøet.

I 2012 fekk dei telefon frå dåverande Frank Mohn på Flatøy med beskjed om at klubben kunne disponera eit ubrukt våningshus til klubblokale, heilt vederlagsfritt. Klubbhuset vart rusta opp og kajakkar, tørrdrakter og kaffitraktar vart kjøpt med pengar tildelt frå Ekstrastiftelsen til Norsk Tipping.

– I dag har vi derfor flotte lokale med både toalett, kjøkken, lager og opphaldsrom. Klubbhuset har mange parkeringsplassar, og like nedanfor ligg klubbnaust og ei stille bukt med brygge der medlemmene går ut med kajakkane, fortel nestleiar Nina Mowinckel.

Fekk 78.000

Førre veke mottok kajakklubben ytterlegare økonomisk støtte. Gjensidigestiftelsen var imponert over inkluderingsarbeidet i klubben, og har bestemt seg for å støtta dei med heile 78 000 kroner. Pengane skal i all hovudsak gå til klubbtur til gamleskulen på Rongevær. Dei funksjonshemma får tilbod om å overnatte på skulen saman med dei andre klubbmedlemmene, deriblant småbarnsfamiliar.

– Dette krev ekstra ressursar på både på vatnet og på land. Praktisk tilrettelegging som følgebåt, matlaging og generell hjelp er naudsynt for ei vellukka overnatting. fortel Merethe Eikefet.

Leiar i klubben, Audun Håland, mottok førre veke Kulturrosa i Meland Kommune. Håland får prisen fordi han i ei årrekkje har vore pådrivar for at alle skal ha ei tilbod om å driva fysisk aktivitet, uavhengig av alder, livssituasjon og behov for hjelp.

– Adventspadling med gjengen frå lågterskelgruppa er padling med meining, seier Håland.

– Ein får så mykje meir enn frisk luft i lungene, legg han til der han duppar midt i Flatøyosen, før turen går tilbake til klubbhuset der gløgg og kajakkforma pepparkaker ventar.