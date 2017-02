Eigentleg skulle presteparet Skauge flytte til Andøya, men ein saksbehandlingsfeil gjorde at dei enda opp i Nordhordland i staden. No er dei klar for nye eventyr i nord.

Bli abonnent og les videre Allerede abonnent? Logg inn. Strilen i éin månad for 1 krone. Uavgrensa tilgang til alt innhald. Utan bindingstid. PRØV NO Deretter kr 99,-/mnd. Utan bindingstid. « Tilbake til framsida