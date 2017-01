Emelie serverer gulasj

Gulasj er ein gryterett frå Ungarn med kjøtt, og vert ofte rekna som Ungarn sin nasjonalrett. Gulasj betyr eigentleg gjetermat, og består av oksekjøtt i krydra saus. Eller – dette er den offisielle forklaringa, og her er det sjølvsagt mange som er ueinige. Nokon meiner at gulasj oppstod i Wien og heller ikkje heiter Gulasj, men Pòrkòlt.

Viss du søker etter gulasjoppskrifter på nettet finst det eit hav av forskjellige framgangsmåter, og eg er sikker på at samtlige er gode. Men eg synest sjølvsagt at min måte er best. Eg kokar alltid gulasj i omnen, då syns eg at gryta blir aldeles nydeleg.

Dette er ein perfekt rett å laga ein søndag. Eg lagar gryta til på formiddagen, og lar ho stå på lav varme i omnen i timesvis, gjerne 2-3 timar. Då kan ein kosa seg med andre ting mens middagen i praksisk lagar seg sjølv.

Eg brukar ei støpejernsgryte frå Le Creuset med lokk, den passar perfekt til sånne oppskrifter. Når eg kuttar opp løk og grønsaker så kuttar eg dei opp i grove rustikke bitar. Gryta skal koka i omnen i ganske mange timar, så då slepp ein unna med litt «lat» kutting.

Når gryta er ferdig pleier eg å servera ho ilag med ein dæsj seterrøme og gjerne litt flatbrød. Nydeleg tilbehør til ein nydeleg middag.