Enkel og kjekk trim

Som fotoet viser har enkelte starta den lokale tursesongen. I baksyn Grønfjellet, blant dei mest besøkte toppane sør på Radøy.

37 namn 1. januar

Boka på Grønfjellet inneheld 37 namn alt 1. januar, og ein god del tok turen også dagen etter. 5-10 centimeter nysnø var inga hindring for å bruka turløypa. Dei som kom seg over dørstokken, kunne som ein bonus gleda seg over solskin på delar av turen. 20 svinga innom Søre Peparen den første dagen i det nye året, litt færre dagen etter, den første arbeidsdagen.

Tysdag var færre ute, og gummistøvlar held deg tørrast på beina i blaut snø. Men underlaget og veret vert vonaleg snart meir forlokkande.

På i alle fall ein av TV-kanalane var treningsstudioa klare for storinnrykk 1. januar. Julemat kombinert med seriøse ambisjonar om eit «nytt og betre liv» fornektar seg ikkje:

Tredemøller og avanserte syklar skal gjera susen.

Samstundes informerer lett leande personlege trenarar og instruktørar at oppmøtet går vesentleg ned etter den første månaden.

Tidlegare senterleiar i Knarvik, Trond Haukedal, bidrog også med nokre nokre velvalde kommentarar i TV-ruta. Kort sagt gjekk dei i same gate som rådet frå dei som jobbar på treningsstudio:

Ikkje ha altfor høge ambisjonar frå starten av. Då kan du fort møta veggen og missa motet.

Sjølv ville Haukedal halda fram med å trimma - samt blant anna å prøva å lytta litt meir til andre.

Bruk for all del eit treningsstudio, men turgåing kan også vera ein god middelveg i høve til å ta vare på kropp og helse. Kommunar, lag og privatpersonar har siste åra gjort det langt lettare å bruka den flotte naturen i Nordhordland: Turløypene er mange. Dei er korte eller lange. Og det er alltid ei turløype nær deg!

Godt turår

Har du alt tatt løypene i bruk, hald fram med det. Dersom ikkje, prøv gjerne med ein tur eller to i veka. Eter kvart som det lysnar, kan ettermiddag og kveld og takast i bruk om du ikkje vil bruka lykt.

Og opp mot nyttårsforsetta kan du og legga deg på minnet eit tips eg fanga opp under juleturen til Island. Tipset kom frå skodespelar Anna Svava Knutsdottir. På ei blanding av islandsk og norsk går det omtrent slik:

«Du er gullfalleg naukvamleg som du er». Det er kanskje ein ide å slå det fast for seg sjølv morgon og kveld framfor spegelen. Så får berre enkelte andre meina kva søren dei vil!

Og etter eit aktivt turår kan ein kanskje legga til «… og litt lettare på foten enn i fjor på desse tider».

Godt turår, og legg ikkje ut på altfor lange turar utan kart og kompass! Det treng du sjeldan på dei lokale turstiane.

