Valentinesparty på Radøy

Arrangementet var eit rusfritt arrangement for ungdom frå 8. klasse til 2.klasse på vidaregåande, og det heile gjekk over all forventing. Ungdommane koste seg. Ungdomsvakt Frida Soltveit Gabrielli ( 15 år) synst Valentinespartyet var ein stor suksess.

– Sjølv om det ikkje var det mest folkerike arrangementet, så var det det gøyaste», meiner ho.

Det var raud løpar inn til hallen, der gjestane fekk velkomstdrink og applaus av ungdomsvaktene når dei kom.

Vaktene hadde pynta lokalet stilfullt i raudt og kvitt.

17 ungdommar i alderen 14-20 år var med å arrangere partyet, saman med ungdomskoordinatoren og lærlingen til klubben.

Ungdommane laga til kiosk, rigga til anlegg og jobba under sjølve arrangementet. Dei stod også for oppryddinga.

Ungdommen engasjerer seg i ungdomsmiljøet på Radøy, og trivst med å få ta del i planlegginga og gjennomføringa av aktivitetar for barn og ungdom.

Frida synes det å vera ungdomsvakt bare er gøy.

– Du får komme med eigne kreative innspel på korleis ting kan sjå ut og får være sosial med dei andre arrangørane.

Chris Odland (16 år) syntest Valentinespartyet var eit morosamt og kjekt arrangement.

– Det er bra at ungdommen engasjerer seg i å vera med på å arrangera sånt for andre ungdommar, og at ungdom frå Radøy og andre kommunar deltar. Eg likar sånne arrangement, og gler meg til neste.

Det var mykje aktivitet i løpet av kvelden. Ungdommane fekk tildelt hemmelege oppdrag då dei kom, som blant anna å bli kjent med ein ny venn, be nokon opp til dans, utfordra nokon til danse Battle, stjela hatten til ungdomsvaktene og skapa liv på dansegolvet. Dei fekk også tildelt klemme/kysse lappar som dei kunne gje til ein person og få ein klem eller kyss på kinnet tilbake.

Det vart også fotosession i den nye og flotte fotoboksen som dei kreative og dyktige 17-åringane Aleksander Rikstad og Jakub Matuszewski har laga, med hjelp frå Sivert Mjøs og Eirik Ståløy.

– Fet var mange gode påfunn med hemmelege oppdrag som var ein god "icebreaker". Stolleiken med ein ny vri er like gøy for dei som går rundt stolene, som for dei som ser på, sa Frida Gabrielli.