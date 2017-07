Det er fiskefestivaltid. Sist helg var det fiskefestival på Byrknes, denne helga er det Sandnes og Fedje sin tur.

Firedagars på Fedje

På Fedje begynner Fiskefestvalen allereie torsdag med festivalpub og Strileshow med Cato, Claus og Harald Dahlstrøm på Fab nr. 8.

Fredag held moroa fram med familiegøy på badestranda og sal av enkel grillmat. Og om kvelden blir det jam på Fab nr. 8 der dei som har eit instrument, godt humør og stemme er spesielt inviterte.

Gunn Berit Wiik Berg

Sjølve konkurransedagen er laurdag, og då går startskotet alt klokka 7.30 for dei aller ivrigaste. Men det går også an å liggja litt frampå og melda seg på fram til klokka 10.30. Ein kan også melda seg på kvelden før under jammen.

For dei vaksne er det premiering for den tyngste og nest tyngste fisken, og for borna er det premie for den tyngste og lettaste fisken.

På kaien blir det salgsboder, matsal og anna moro heile dagen. Og om kvelden kan du svinga deg deg til Never Mind og Wizz Wazz i Fleirbrukshallen.

Fiskefestivalen blir avslutta søndag med sjømannskyrkjegudsteneste ved prest Per Børge Hellestad.

Det er Fedje idrettslag som står bak festivalen.

Rett på sak på Sandnes

På Sandnes går dei meir rett på sak og gjer alt unna på ein dag. Der startar påmeldinga laurdag klokka tolv og då kan folk fiska fram til litt før premieutdelinga klokka fire.

For borna blir det pokal for den minste og største fisken og for dei vaksne blir det pokal for den tyngste fisken. I tillegg blir det trekt ein pengepremie på 1.000 kroner blant alle fiskarane, anten dei får napp eller ikkje.

På land blir det ulike tippeleikar, matservering med grilltallerken, pølser, brus, vaflar og kaffi, og hoppeslott for borna.

Gunn Berit Wiik Berg

Om vermeldingane ikkje er dei beste, håper arrangørane Fjon idrettslag, at mange stiller likevel.

– I fjor var det skikkeleg ufyseleg, likevel var det hundre påmelde til fiskinga, seier Per Einar Langhelle som håpar folk er like barske i år.

Modalen i august

I Modalen ventar dei med sin fiskefestival til 12. august.