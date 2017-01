- Det måtte ein fedjing til for å visa kva rock er

Tysdag kveld blei det klart at Testpilot gjekk heilt til topps i kåringa av dei beste rockelåtane i 2016. Kåringa blei gjort av Rockman, Noregs største musikkmagasin, som er eigd av Nettavisen.

Trommis Frode Andreassen var i bilen på veg til øving då han fekk tekstmelding om at dei hadde vunne heile konkurransen.

Les også Kjem Norges kulaste rockelåt frå Fedje? Bandet Testpilot, med trommis Frode Andreassen, ligg førebels på andreplass i Nettavisen si kåring. David Bowie, Neil Young og Leonard Cohen må finne seg i å ligge lenger ned på lista.

Beste premien

- Eg synest det er ganske utruleg at eit ukjent band som oss skulle stikke av med sigeren. Det var vanvittig mange tusen som hadde stemt. Det er ganske absurd, seier Frode.

Testpilot øver i bomberommet på Rå skule i Fana, og sjølv om gutane toppa lista blir det nok ikkje sterkare saker enn Cola å feira med. Tysdag kveld laga dei ein takkevideo til fansen som har stemt dei fram.

- Det måtte ein fedjing til for å visa kvar rock er. Strilane heldt i lag og vi fekk nok nokon stemmer frå Nordhordland, trur Frode.

Bandet heldt på å booke seg inn på festivalar til sommaren.

- Dette er heilt suverent. Vi skal bruke det for det er verd. Vi slapp ny plate i november i fjor og vil sjølvsagt promotere den.

Rockman lova fete premiar, men altså berre til dei som stemte. Bandet sjølv får ikkje noko.

- Vi får heider og ære. Forhåpentlegvis vankar det nokre spelejobbar. Det å vinne konkurransen er den beste premien for oss.

Up and coming

199 låtar var nominert av redaksjonen, og på lista finn du mellom anna Red hot chili peppers, Sepultura, Beth Hart og Metallica. Men folket som har stemt meiner altså at den beste rockelåta er "Fighting demons" av Testpilot.

Rockman beskriv bandet som "up and coming", og at dei utvilsamt er den største overraskinga under avstemminga.

"Det gleder oss at bandet som består av Frode Andreassen (trommer) Daniel Berentsen (gitar) Sveinung Sveen (gitar) John Erik Soltvedt (bass) og Christopher Nordgreen Dahl (vokal) har klart å mobilisere sine mange fans og mange andre til å stemme frem deres låt "Fighting Demons" som beste rockelåt 2016. Testpilot er nok et godt eksempel på at norsk rock lever i beste velgående.", skriv Rockman på sin nettside.

Bandet gav ut «Chuck Yeager» i fjor, seks år etter deira debutalbum «You Never Know When».