Alvorleg skadd etter ulukke med sprengstoff

– Me fekk melding frå AMK-sentralen klokka 02.18 om at to personar var skadde etter at ein sprengladning med dynamitt hadde gått av, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Det skal ha vore to personar i huset, og den eine, ein 34 år gammal mann er alvorleg skadd, blant anna i ein arm og vart sendt til haukeland universitetssjukehus med luftambulanse.

Den andre, ein mann i byrjinga av 40-åra, fekk skader på trommehinna og lettare kroppsskadar og vart sendt til legevakta. han er no dimittert, fortel Rebnord.

Omstendigheitene rundt ulukka er så langt ikkje klare, men huset er stengt av for vidare undersøkingar og ei bombegruppe frå Oslo er på veg for å gjera ein skikkeleg gjennomgang av huset.