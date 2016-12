Avlyst gudsteneste, ferjer til kai og leidningar i vegen

Allereie i går bestemte ein seg for å avlysa gudstenesta som skulle vore i Byrknes bedehuskapell klokka 11 i dag. Med melding om ekstreme vindforhold, tok ein ikkje sjansen på å halda gudsteneste.

Ferjene har, ikkje uventa, lagt til kai i dag 2. juledag. Sambandet Leirvåg-Sløvåg over Fensfjorden blei innstilt like etter klokka 15. Rundt same tidspunktet slutta òg skyssbåten å gå mellom Fedje og Sævrøy. Båten skulle erstatta ferja Utne, som ikkje tok sjansen på å leggja ut i uvêret.

Måndag ettermiddag var òg fylkesveg 391 Leknesvegen stengt ein kortare periode fordi ei straumførande leidning hadde blåst ned i vegbanen. BKK, entreprenør og brannmannskap rykte ut for å ordna opp.

Klokka 19.55 kom det òg melding om at eit tre hadde velta over Austefjordvegen i Masfjorden.

Har du bilde frå uvêret? Send til 922 35 766 eller stig@strilen.no