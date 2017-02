Bli med på talentkonkurranse

Talentkonkurransen går av stabelen på Chagall torsdag 9. februar, torsdag 9. mars og søndag 9. april.

Deltakarane kan vinna ei demoinnspeling verd 15.000 kroner hjå Beatstone, og vinnarane får spela på UX-Festivalen i Hulen 22. april saman med etablerte Vestlandsband.

Ein jury vel vinnaren. Publikum vel også ein vinnar, som får eit gåvekort på 5000,- hjå Musik-Magazinet, skriv dagleg leiar UX, Severin Tøkje, i ei pressemelding.

– Vestlandet markerer seg med mange gode artistar og band for tida. Det viser dei mange som er nominerte til Spellemannsprisen. Men me må hugsa at dei alle starta ein stad, og trong ei scene og eit publikum som gav dei oppmuntring til å utvikla seg, seier Nicolay Leganger som er leiar i Bergen Viseforum, Strilen Artist og Viseklubb, og Stallens Visevenner, som alle ønskjer å leggja til rette for slike miljø.

UX Festivalen (U=ung X=ukjent) er ei ungdomsbedrift ved Metis vidaregåande, som har praktisk forretningsdrift som pensum. Målet er å skapa ein musikkfestival for dei under 18 år. Her skal unge ukjente band få spela med etablerte lokale band.