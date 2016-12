Bråk på hotellet

– Det var ein del ungdom samla til eit arrangement på hotellet, og me fekk fleire meldingar om uoverstemmelsar og bråk mellom perssonar som var der, seier lensmann Kjell-Idar Vangberg.

Det skal blant anna ha oppstått ein situasjon mellom ei ung kvinne og ein ung mann inne på eit toalett.

– Me har snakka med kvinna, men me vil gjerne snakka med mannen også for å få hans versjon av saka, seier lensmannen og oppmodar vedkommande om å ta kontakt med lokalt politi.