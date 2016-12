Byter småbruk med havseglar

– Planen er å segla kysten på langs, og halda fridykkarkurs i samarbeid med Frivannsliv.no, seier Børje Møster.

Fartøyet er anskaffa, ein 64 fots havseglar med det rojale namnet «Sheba Queen», og over nyttår skal Møster selja småbruket på Manger for å flytta til havs.

– Eg skulle gjerne hatt huset på Manger i tillegg, men prioriterer båten. Så på nyåret kjem småbruket på seks mål, med to naust, på marknaden.

Møster har bygd opp ein klatrepark i eit skogsholt ikkje langt frå garden, og denne er også til sals.

– Om det er rette personar som er interesserte, så kan dei tre inn i avtalen med grunneigar for skogen der klatreparken er. Det hadde vore kjekt om den kunne bestå, og andre aktivitetar som bogeskyting og havpadling.

Småbruket er på seks mål, og kan lokka med både grønnsakshage, frukthage og bærhage.

– Det er eit kjekt lite hobbybruk.

5.000 fridykkarar

Når Møster flyttar frå hus til båt er det planen å vera under seglas i perioden frå mars til oktober.

– Eg skal segla langs heile norskekysten, og halda kurs i fridykking og i båtførarprøven

Møster er kjent for mange som ein ivrig fridykkar, ein lidenskap han har gjeve vidare til mange.

– Det er snart 20 år sidan eg oppdaga dette med undervassjakt. Eg har hatt kurs i fridykking i heile landet, og vil anslå at eg har sertifisert rundt 5.000 fridykkarar, seier han.

Møster er den som har lært opp flest i denne sporten i Norge. Og fleire skal det verta, etter kvart som han no planlegg å satsa meir på denne kursaktiviteten.

Skiftar frå flaske til fri

– Fridykking er no så populært at det er fleire som vert nyutdanna i dette enn i apparatdykking. Det er også mange apparatdykkarar som går over til fridykking, ei utvikling som ikkje mange ville trudd på for nokre år sidan.

Fridykking og undervassjakt krev mindre utstyr, og ein treng ikkje tenka på tabellar og metning. Ein er under vassflata så lenge ein har luft i lungene, og er det nesten tomt så går ein opp.

– Fridykking gjev også meir mosjon enn apparatdykking.

Samarbeid

På vinterhalvåret skal «Sheba Queen» ligga til kai i Isdal. Der ligg også butikken til Frivannsliv, verksemda som Møster skal samarbeida med om kursverksemda. Han var sjølv sentral i bedrifta frå oppstarten i 2000, og er framleis med.

– Frivannsliv.no er den største nisjebutikken her i landet for fridykking, og frå butikken i Isdal vert det sendt utstyr til alle stader, seier Møster.

– Det er kanskje ikkje alle denne regionen som veit at butikken er der, men resten av Noreg veit kva dette er.

Nykjøpt

«Sheba Queen» vart bygd i Marran, Frankrike, i 1988. Då Strilen prata med Møster var han ute med den over 30 tonn tunge havseglaren, og no framover skal båten klargjerast for neste sesong. Ein kajakk vert nok festa på dekk, og kanskje skal Møster ha eit seglbrett på lur.

– Og så skal eg ha med meg sett med utstyr til fridykking, og harpunar til undervassjakt.

Fjordane er kanskje kalde no, men for entusiastane er også vinteren sesong for fridykking.

– Det er klart vatn og god sikt i fjordane, og no som det er kaldare kjem torsken opp på grunnare vatn. Alverstraumen kan vera eit godt tips for dei som vil prøva seg, seier Møster, og legg til at nattdykk også er ei oppleving.

Kystskipper

Møster er utdanna kystskipper, og har jobba både med eigne og andre sine båtar. Denne gongen er han igjen kaptein på eiga skute.

– Eg har alltid hatt lyst til å gjera dette, har alltid vore glad i sjøen og det å segla.

På garden på Manger har Møster har hjelp av ungdommar frå rundt om i verda, som har fått kost og losji i bytte mot å hjelpa til. Same ordning vil han ha for mannskap på «Sheba Queen».

– Dei vert om bord i fire veker i strekk, som er nok til å læra seg ein del om segling, seier Møster.

For mange ting

Etter at han bestemte seg for å flytta i båt har Møster måtta sortera strengt mellom alle ting han har samla seg.

– Eg har så mykje, at det på eitt sett er tinga som eig meg. Noko sel eg, noko gjev eg vekk, og andre ting skal eg få lagra. No utfordrar eg meg sjølv på dette med å ikkje ha for mange ting, det vert nesten sånn at ein må ha hus berre for å ha plass til alle tinga sine.

Møster reknar med å ha adresse på fjorden i alle fall nokre år.

– Så får eg sjå, om eg flyttar på land og kjøper meg hus igjen. Men no gler eg berre til å segla.