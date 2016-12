Det er vasslekkasje i kyrkjekjellaren

– Vatnet kjem utor betongen i golvet mellom kjellaren og hovudetasjen, men me er usikre på kor det kjem ifrå, seier kyrkjeverje Torgeir Paulsen i Lindås kyrkjelege fellesråd.

Han legg til at fellesrådet har vore merksam på det lenge, men at dei til no har slått seg til ro med entreprenøren si forklaring. Dei seier ifølgje Paulsen at det er vanleg at det piplar litt vatn når ein brukar såkalla hulbetongelement og at det kjem til å vera sånn i lang tid.

No meiner fellesrådet to år må vera lang nok tid til å ta saka opp igjen med entreprenøren.

– Me kan ikkje kle det inn, for fuktigheita må jo vekk. Men noko må gjerast, seier Paulsen.