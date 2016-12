Bebuarar ved psykiatribustadane skulle få eit drivhus. Då det ikkje blei ferdig bygd på to år, bestemte kommunen seg for å rive det. No er prosjektet omdefinert til «terapi». Gro Kolstad er sjokkert over arrogansen i Radøy kommune.

