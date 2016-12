Ein video så vakker at du ikkje vil tru det

Nordhordland II har losen og fotografen kalla videoen. Sjå over, så forstår du kva me meiner med vakker!

Moen er ein ihuga og dyktig hobbyfotograf. Han driv verksemda Fjord Images ved sidan av jobben som los.

I romjula i fjor skapte han furore med denne time lapse-videoen , der han sette saman 11.200 bilde og portretterte Nordhordland på ein måte ingen hadde sett før. Saka om videoen er ein av dei mest leste på strilen.no nokosinne, og media over heile landet plukka videoen opp etter at me først publiserte han.

Sidan den gong har Moen og begynt å bruka drone i arbeidet sitt. Videoen du kan sjå over er ein kombinasjon av dronevideo og time laps-sekvensar der stillbilde er sett saman. Du får med deg alle årstider og naturmotiv så fantastiske at ein verkeleg blir stolt av regionen vår.

