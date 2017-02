Fire påhengstjuveri i Austrheim

– Me har grunn til å tru at det er same tjuvane som står bak begge tjuveria, seier politioverbetjent Kurt Inge Hordvik i Nordhordland lensmannsdistrikt.

Han fortel at det første tjuveriet skjedde frå to båtar ved ei privat brygge på Langøyna. Desse tjuveria har truleg skjedd tysdag kveld 14. februar/natt til onsdag.

I dag, torsdag, kom det inn melding om tjuveri av to rimeleg nye påhengsmotorar frå Øksnes båthamn. Desse tjuveria må ha skjedd ein gong mellom onsdag ettermiddag og torsdag morgon.

Hordvik fortel at det skal vera observert ein raud Audi stasjonsvogn med tre utanlandske personar i som kan ha noko med tjuveria å gjera. Han ber difor folk vera merksame dersom dei ser ein slik bil.

Elles vil politiet gjerne ha tips om nokon har gjort andre observasjonar på dei to plassane. Han oppmodar også folk om å sjå etter båtane sine.