Fire trafikkulukker i morgontimane

Klokka 06.35 hamna ein bil utfor vegen ved Skaugevegen 451 på Myking. Han var uskadd, men airbagen hadde løyst seg ut. Mannen ringte sjølv til politiet for å melda frå om ulukka, ifølgje bt.no.

Mista lappen

Klokka 07.13 fekk 101-sentralen melding om at ein personbil og ein bossbil hadde kollidert ved Espelandstunnelen i Seim. Ulukka skjedde i 80-sona, og føraren av personbilen vart sendt til legevakta for sjekk. Lensmann Kjell-Idar Vangberg fortel at bossbilen kom frå Knarvik og svinga av til venstre mot Espeland utan å overhalda vikeplikta og at bilføraren difor vart fråteken førarkortet på staden.

Utfor på Landsvik

Snøfallet har skapt glatte og sleipe vegar mange stader, og politiet ber bilistane om å vera forsiktige.

Klokka 07.16 hadde ein bil sklidd utfor vegen på Landsvik i Meland. Kvinna som kjørte bilen opplyste til politiet å ha smerter i rygg/nakke, og vart sendt til legevakt for sjekk. Trafikken går normalt, opplyser politiet.

Klokka 07.31 hadde ein bil sklidd av vegen på Fonnes i Austrheim. Den mannlege føraren var aleine i bilen, og nittenåringen opplyste å ha smerter i hovudet. Han fekk tilsyn av ambulansepersonell på staden, opplyser politiet.

Det var også lange køar både mot Flatøy, Knarvik, Lindås og Radøy på grunn av at fleire vogntog hadde problem med å komma seg opp "Gymnasbakken" i Knarvik.