Frekt tjuveri frå motocossbana

– Det er frykteleg trist. Me håpar verkeleg politiet klarer å oppklara denne saka og at me får syklane våre tilbake, seier Carl-Erik Høgquist i Meland Motorsport Klubb.

I gang med utviding

Klubben er for tida i gang med å utvida bana si ved foten av Eldsfjellet. Planen er å dobla storleiken på bana, og at deler av anlegget skal kunna brukast nybegynnarar og barn og unge med spesielle behov. Men no er dei to klubbsyklane som vert brukt til rekruttering og klubben sitt nye inkluderingsprosjekt stole.

Les også: Fornyar motocossbana

– Dette er syklar som me har fått støtte til å kjøpa, og som er veldig viktige for oss. Du kan trygt seia at dette er krise, seier Høgquist.

Stod innelåst

Han fortel at syklane stod forsvarleg plassert og godt innelåst i ein konteinar, men at då dei kom på trening denne veka var låsen på konteinarane brote opp og syklane vekke.

Syklane klubben saknar er ein Kawasaki KLX 110 og ein Yamaha TTR 50.

– Politiet var ute på bana i går og gjorde grundige undersøkingar. Me opplever at dei tek saka alvorleg og har eit håp om at dei skal klara å oppklara saka, seier Høgquist.

Den siste veka har det vore anleggsarbeid og mykje folk i området på dagtid, så tjuveriet har mest sannsynleg skjedd på kvelden eller om natta.

Varslar andre klubbar

– Me har opplevd at folk har stole diesel frå oss, men aldri syklar eller utstyr. Vanlegvis brukar me heller ikkje å oppbevara slike ting på bana, så det er veldig synd at dette skulle skje, seier Høgquist.

Han fortel at motocossmiljøet i Norge er lite og han trur at tjuvane vil få store problem med å få selt syklane vidare.

– Me har varsla andre klubbar og folk i miljøet, som vil følgja med, seier han.

Høgquist og andre medlemmer i klubben har også gjort det dei kan for å spreia informasjon på nettet om tjuveriet i håp om at det kan føra til at tjuveriet vert oppklart.

Skulle den eller dei som har tatt syklane angra seg, set klubben stor pris på om dei leverer dei tilbake.

Også i fjor etterforska lokalt politi eit tjuveri frå ein lokal motorsportsklubb. Då vart klubben på Austrheim ramma. Den saka kan du lesa her.