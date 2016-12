Det er ved avdelinga i Kvernhusmyrane at ein har fått melding om muleg brann.

- Meldinga går ut på at det er sur røyklukt frå bygget, difor er me på staden, opplyser vakthavande ved 110 Alarmsentralen.

Alarmsentralen forklarer seinare at det var flammar inne i ein transformator. BKK kom på staden for å kopla frå straumen på bygget, og deretter har Lindås og Meland brann og redning gått inn for å sløkka.

No sjekkar brannmannskapa at der ikkje er varme andre stader i bygget.