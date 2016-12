Heidra med Rotary si høgaste utmerking

– Det kom som julekvelden på kjerringa, men var veldig kjekt, seier Kjersti som trudde ho skulle på ei heilt vanleg juleavslutning i Nordhordland Rotaryklubb med ektemannen.

Ho legg ikkje skjul på at det er ei stor ære å få prisen.

– Det er utruleg kjekt at arbeidet og verdien av det ein har gjort i mange år blir lagt merke til og sett pris på. Dessutan synest eg det er kjekt å kunna bruka faget mitt til nytte og glede for andre og ikkje berre til underhaldning. Det gir meir meining, seier ho.

I godt selskap

Av andre som har fått prisen kan nemnast Hans-Wilhelm Steinfeld, Helge Jordal, Helge Brekke og Johannes Fosse.

Utmerkinga er ein diplom og ein spesiell Paul Harris Fellow-knapp.

Prisen bli gitt til enkeltpersonar som har utmerka seg gjennom særleg samfunnsgagnleg innsats, skriv Nordhordland Rotaryklubb i ei pressemelding til Strilen.

Kjersti har stått for innsamlinga og nedteikninga av over 700 slåttar frå kystdistrikta rundt Bergen. Heile samlinga er overlevert til Arne Bjørndal-samlinga ved Universitetet i Bergen. På denne måten ville ho at resultatet av kulturvernarbeidet hennar skulle delast med andre.

Opplæringsarbeid

Kjersti har også drive opplæringsarbeid i lokal songtradisjon i barnehagar, skular, kulturskular, i spelemannslag og ved høgskular: «Folkemusikk må gjerast tilgjengeleg i framtida, gjerast synleg i mangfaldet av musikalske uttrykk i dagens samfunn. Gamal tradisjon blir ny i nye former og nye fora.» Ho har fått fleire prisar og stipend for det arbeidet ho har lagt ned for å bevara og vidareformidla folkesongtradisjonar.

Allsidig musikar

Kjersti er ein allsidig musikar. Ho har fleire gongar vore solist med orkester og kor i dei store oratoria. Ho har vore solist med Eikanger Bjørsvik Musikklag under Festspela i Bergen og vore solist med Bergen Filharmoniske orkester.

Bellman og Dampen

Ho har også samarbeidd med Hans Majestet Kongens Garde og mellom anna turnert i Canada og gjort CD-innspelingar med dei. Ho har også vore tilknytt Den Nationale Scene i Bergen, der ho hadde hovudrolla i musikalen Dampen, og ho spelte ei rekkje Bellmanframsyningar i Losjen saman med bl.a. Helge Jordal.

I tillegg har Kjersti gitt ei mengde konsertar lokalt, åleine eller saman med andre utøvarar. Ho er også ein av dei som alltid stiller opp og bidrar når det må gjerast store løft lokalt for å skaffa midlar til ulike lokale føremål.

Til dagleg underviser Kjersti ved Lindås kulturskule og Manger Folkehøgskule. I tillegg driv ho sin eigen private songskule gjennom firmaet Nordhordland Song og Musikkverkstad.