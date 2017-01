Heng livbøya der den skal?

Etter fleire veker med vind og storm har Tryg Forsikring fått meldingar om at ein del livbøyer er vekke frå stativa sine.

No ber dei om at folk kikkar etter om livbøyene er der dei skal vera, og at dei ikkje er skadde eller vekke.

Tryg har sidan 1952 plassert ut 40.000 livbøyer langs kyst og vatn, som til saman har blitt brukt i tusenvis av små og store redningar sidan den første bøyen blei hengt opp.

Livbøyene heng på mange ulike stader, frå hamnebasseng, naustveggar og ved skogstjern.