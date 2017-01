Kan bli ekstremhøg vasstand

Det er eit litt annleis uvêr folk må forberede seg på denne gongen. Det er ikkje vinden som blir ekstrem som med Urd for nokre veker sidan, men på torsdag kan havet heva seg til ekstreme nivå. Meteorologane vurderar å gå ut med ekstremvarsel for høg vasstand.

Varsler ekstremvær i fire faser Fase A: Kan bli ekstremvær - Meteorlogisk institutt øker overvåkingen av uværet.

Kan bli ekstremvær - Meteorlogisk institutt øker overvåkingen av uværet. Fase B: Det blir ekstremvær - Uværet får navn.

Det blir ekstremvær - Uværet får navn. Fase C: Uværet pågår.

Uværet pågår. Fase D: Uværet er over - oppsummering av omfang. Kjelde: yr.no

– Folk ved kysten må forberede seg, åtvarar statsmeteorolog Anne Mette Olsen til yr.no.

Ho ber folk sikre naust og kjellarar. Så høg vasstand som kjem no, skal bare komma kvart tiande til tyende år.

Floen kan nå sitt høgaste nivå mellom klokken 9 og 11 torsdag føremiddag.

Dette varselet er spesielt viktig for dei som har hus og naust ved sjøen, seier meteorologen.

– Folk bør ikkje ha ting dei er redde for på golvet i naustet, og kanskje kan dei dekkje til med sekker slik at det ikkje kjem inn vatn under døra. Båtar som ligg på land må trekkast godt opp.