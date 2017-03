Kommunestyre live på strilen.no

Det er Meland kommune som no startar opp med tv-overføring frå kommunestyresalen. Dagens sending startar klokka 17. Kommunen har kjøpt ei streamingteneste hjå ein ekstern leverandør.

Strilen får lov å vidareformidla tv-bilda på sine nettsider.

- Dette er me særs nøgde med. Me synest det er bra at Meland kommune på denne måten jobbar for å få politikk og viktige avgjerder ut til flest muleg, seier Strilen-redaktør Stig Erik Elliott.

- Meir demokrati

Meland-rådmann Ingvild Hjelmtveit seier at auka demokratisk deltaking frå innbyggjarane si side er bakgrunnen for at ein no startar tv-overføring av kommunestyremøta.

- Politikken blir mykje meir tilgjengeleg når folk kan sitja heime og følgja med via datamaskinen. Terskelen for å gå på møte som tilhøyrar er mykje høgare. Tilgjengelegheit er òg bakgrunnen for at me lèt Strilen overføra, påpeikar ho.

Suksess andre stader

Målet for kommunen er for det første at fleire skal få med seg informasjon om kva som skjer og blir vedtatt i kommunestyret.

- Men me håpar òg at fleire vil engasjera seg når lokalpolitikken blir tilgjengeleg på denne måten, seier Hjelmtveit.

Ho har vore i kontakt med fleire andre kommunar som har starta tilsvarande tv-overføringar. Tilbakemeldingane går på at dette har utvikla seg til å bli eit populært tilbod blant innbyggjarane.