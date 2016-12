Lyste opp Brekkeløypa i protest

Ei spontan Facebook-gruppe oppretta etter folkemøtet om prosjektet førre veke, utvikla seg til ei massemønstring mot planane søndag.

Folk møtte fram i Brekkeløypa for å gå med faklar og visa at det er stor motstand mot ei storutbygging i Lonena.

Etter planane som no ligg i bordet kan det komma opp mot 1500 bueiningar i området.

- Me vil ikkje bli oppfatta som negative til all utbygging i Knarvik, men det går ikkje an å tetta Lonane med blokker. Ein bør spørja seg korleis dette vil påverka både tilgangen til naturen og turmulegheitene i Brekkløypa, og bumiljøet som allereie er i området, har Birthe Bjørstad, som er med i Juvikstølen Vel, tidlegare uttalt til Strilen. (krev innlogging).

Bjørstad framhevar at ho i denne saka uttalar seg som privatperson. Styret i velforeininga har enno ikkje gjort vedtak om si innstilling til utbyggingsplanane.