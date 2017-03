FREKHAUG: Ordførar Øyvind Oddekalv fekk æra av å spretta kaka, då kommunestyret onsdag markerte at kommunen har passert 8.000 innbyggarar. Ved årsskiftet hadde Meland 8,021 innbyggjarar, opp 209 i løpet av 2016.

Den nye kommunen frå 1.1.2020 ligg an til å få over 30.000 innbyggjarar, om veksten heldt fram som no. Samla folketal ved årsskiftet var 28.880, fordelt på Lindås sine 15,731, Meland sine 8,021, og Radøy sine 5,128.