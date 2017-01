Melandsrevyen feirar 25 år

Laurdag 28 og søndag 29. januar går revygruppa på scena i ungdomshuset på Rossland med stykket "Kollektivet".

– Det handlar om fem pensjonistar som leiger eit hus saman som dei har tenkt å kjøpa. Eg kan ikkje avsløra så mykje, men eg kan seia så pass at dei er glad i sydenturar og dei går heller ikkje av vegen for å spekulera litt med sparepengane sine, seier Steinar Erstad i revygruppa.

Dei fann stykket i ein tekstbase for revygrupper og syntes at det var så artig at dei fekk lyst til å framføra det.

– Stykket er skrive av Inger Raddum, og det er ein farse i to akter, seier Erstad.

Det oppstår mange forviklingar i pensjonistkollektivet og det er etter kvart mykje som må haldast hemmeleg, og dei har hatt mykje moro når dei har jobba med dette.

Erstad er fornøgd med resultatet og ser fram til å ta imot publikum. Melandsrevyen har halde det gåande i 25 år. I dette stykket vert det sju personar på scena i tillegg til ein del personar i kullissane.

Billettsalet har også gått unna. Alt no er halvparten av billettane førehandsbestilt, og dei håpar sjølvsagt på full sal både laurdagen og søndagen.