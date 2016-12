Møbelhandlar Bjarne Foss er død

Frå ein oppvekst i Sogn og Fjordane flytte Bjarne Foss etter kvart til nabofylket i sør, først for skulegang og seinare for arbeid. Til denne regionen vart han knytt gjennom kona Anna, som er frå Herland i Seim. Foss kom tidleg inn i møbelbransjen, dette var ei tid med mange møbelfabrikkar rundt om, også i Lindås. Men det å driva møbelfabrikk vart vanskeleg etter kvart som regionen opplevde ei industrireising der arbeidskrafta kunne finna betre løner.

Den industriveksten som var ei utfordring for den lokale møbelindustrien, var samstundes med på å legga grunnlaget for det som skulle bli Foss si store verksemd, nemleg sal av møblar. Frå å driva fabrikk med møbelsal i tillegg gjekk han over til å satsa på møbelhandel, først frå lokale i Isdalstø og seinare i sjølvbygde lokale i Knarvik. Medan Foss i starten selde møblar berre utifrå svart/kvitt brosjyrar, kunne han etter kvart visa fram møblane i eigne utstillingslokale, og etter kvart som fleire fekk betre betalte jobbar var der også pengar til å fornya møblementet i heimane.

Utvidingane heldt fram, og det som i starten var eit reint møbelbygg i Knarvik, er i dag eit større næringsbygg som på grunnplanet rommar regionens største matvarehandel. I mellometasjen finn ein regionens største møbelhandlar, og på loftet diverse kontorbygg inkludert Strilen.

I dag er det andre som sel møblar i desse lokala, men som huseigar kan ein seia at Foss-familien framleis møblerer Nordhordland.

Oppbygginga av handelsverksemda var ikkje utan motbakkar. Mellom anna rauk møbellageret i Knarvik med i ein brann like før opninga av nybygget i 1999. Det gav eit økonomisk tap sidan lageret hadde ekstraordinært mykje møblar i samband med den føreståande opninga, men sjølve opninga vart ikkje stoppa etter at leverandørar støtta opp med ekstra levering, og konkurrentar sa seg viljuge til å låna vekk møblar.

Motbakkar opplevde Foss også i planlegginga og gjennomføringa av sine byggeprosjekt i Lindås. Han opplevde nok at det var tverrskap som gav grunnlag for ein del av utfordringane han møtte, heilt frå omdisponeringa av den gamle møbelfabrikken i Isdal til møbelutsal og matvarebutikk, seinare etableringa i Knarvik, og til sist striden rundt ein eigedom Foss hadde i Knarvik. Denne rakk han aldri å sjå noko nybygg på, men tomta trakk nok mykje energi, ettersom den gav opphav til den mangeårige gjerdestriden. Etter fleire år med sakshandsaming og klagebrev enda konklusjonen med at Foss hadde rett til å gjerda inn sin eigen eigedom, og krav om riving og tvangsmulkt hadde ikkje grunnlag. Men sjølv om Foss kunne seia at han hadde hatt rett, opplevde han gjerne ikkje at alle såg det på same måten. Det var nok særleg irriterande for han at ikkje kommunen kunne gje ei tydeleg orsaking for handsaminga av denne saka.

Utanom handelverksemda gjorde Bjarne Foss også teneste som folkevald, i partiet Høgre, med fleire periodar i kommunestyret i tillegg til andre folkevalde verv.

Dei siste åra var Foss råka av sjukdom, men han jobba på og gav i 2015 ut ei bok, hovudsakleg om sitt liv som handelsmann.

Bjarne Foss etterlet seg kone og tre vaksne barn, og hadde også barne- og oldebarn. Gravferda er frå Seim kyrkje onsdag 4. januar.