NM-gull til Nordhordland!

Det er klart etter at dommarane seint laurdag kveld kåra Eikanger-Bjørsvik Musikklag til vinnarar under NM i Grieghallen.

Knapp siger

Kun 0,25 poeng skilte dei fra Stavanger Brass Band, og dermed kan Eikanger-Bjørsvik Musikklag fortsatt kalla seg norgesmeistrar.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag EBML fekk 95 av 100 mulige poeng i pliktnummeret. Og i sjølvvaltavdelinga på laurdag fekk dei knallsterke 97 poeng.

Manger Musikklag tok tredjeplassen, og dermed blei dei tre plassane besett av same band som i fjor.

– Det er heilt sjukt, seier styreleiar Stig Ryland til Norges Musikkorpsforbund sine heimesider.

– Vanvittig deilig, men korpset har jobbat heilt sjukt mykje for dette!

Eikanger fekk 96 poeng, Stavanger 95,75 poeng og Manger 93,5. Bjørsvik Brass enda som i fjor på fjerdeplass, i år med 93 poeng.

Solisprisen i elitedivisjonen gjekk til David Morton i EBML.

- Tidenes beste

Svein Fjermestad i slagverkgruppa i EMBL fortel til Strilen at det var eit særs nøgd band som mottok dommarane si avgjerd laurdag kveld. Men: Uansett korleis jurydommen hadde vore, ville musikantane vore nøgde.

- Dette var heilt fantastisk. Eg meiner at dette er det beste EBML har gjort så lenge eg har vore med. Og det høyrer eg at mange andre i bandet seier. I tillegg var responsen frå salen vanvittig. Betre blir det ikkje, seier Fjermestad.

Takk fansen

Eikanger-Bjørsvik gjekk for «Fraternity» av Thierry Deleruyelle som sjølvvalt nummer. Bandet blei dirigert av Ingar Bergby, tidlegare mellom anna sjefsdirigent for Värmlandsoperan, og no kunstnerisk leiar for Sjøforsvarets musikkorps.

EBML la ut ei Facebook-helsing til fansen etter det sjølvvalte nummeret laurdag:

- Dette var fantastisk kjekt! Ei mektig oppleving som gjer oss litt mållause. Takk for ei strålande mottaking! skreiv bandet.

Fredag konstaterte dei at dei var "særs nøgd med kveldens innsats" under pliktnummeret.

Pliktnummeret som elitekorpsa framførte fredag ettermiddag var "Variations on a theme of Michael Tippet. A Centenary Tribute". Som sjølvvalt nummer laurdag hadde Manger Musikklag valt "Journey of the lone Wolf" av Simon Dobson, kjent som eit fargerikt og dramatisk stykke. Dirigenten deira i år, Peter Szilvay, leia Manger til NM-siger i 2013 og EM-siger i 2011.

- Done! Tusen takk for ein fantastisk respons!! skreiv Manger på Facebook like etter sjølvvalt laurdag.

Til liks med NM i 2013 og EM i 2011 var det Peter Szilvay som dirigerte Manger. Desse to konkurransane enda begge med siger. I EM i 2011 utklassa Manger til og med konkurrentane, og tok gullet heile fire poeng framfor Cory Band frå Wales.

Radøy til topps

Oster Brass blei nummer 12 i 1. divisjon med 85 poeng. Her gjekk Tertnes til topps med 95 poeng. Då blei det større jubel for veslebror på Radøy. Radøy Brass gjekk nemleg heilt til topps i 2. divisjon med 97 poeng - og er dermed klare for 1. divisjon neste år. I 2. divisjon blei Manger Old Stars blei nummer sju og Lindås nummer 12.