NRK og Ajkic lagar program om Vågseidet-flyktningane

Her møter han skeptikar Fridtjof Kampevold, som deler sine bekymringar rundt å få eit mottak i nabolaget, og 17 år gamle Saisullah, som bur på mottaket.

Skeptikar

Episoden startar med skeptikar Fridtjof Kampevold som var bekymra før asylmottaket på Vågseidet opna hausten 2015.

– Fridtjof ville faktisk ha guten på besøk, og dei var på fisketur i lag. Bekymringane hans stemte ikkje. Han hadde nok vore redd for muslimar og kva kvinnesyn dei har, og nokon kanskje har loge om alderen.

Fridtjof forandra meining etter at asylmottaket opna.

– Han merka at det ikkje skjedde forandringar i nærmiljøet, og enda med å avbestille alarmen han hadde kjøpt.

Leo legg spesielt godt merke til kva for saker som går godt i media, kva som blir kommentert og kva folk stemmer politisk.

– Eg set stor pris på at Fridtjof er ærleg. Mange nordmenn er lukka og diskuterer ikkje slike ting.

Nytt liv

Med Saifullah (17) snakka Leo mellom anna om korleis det var å rømme heimanfrå, og kven han sakna.

– Han er ein veldig grei gut. Han stilte opp og laga mat til oss.

Leo trur kvar person har sine forventningar til kva som møter dei når dei kjem til Norge, men at alle ønskjer mulegheita til å starte eit nytt liv med mykje av det nordmenn tar for gitt.

Påminning

For Leo har det vore ein påminning å spele inn "Flukt". Han var sju år gamal då krigen i Bosnia starta. I fire år var han sjølv på flukt før han hamna i Norge. I dokumentarserien gir han eit innblikk i kvardagen til dei som er på flukt.

– Det har gitt meg stadfestingar på ein del ting, men òg blanda kjensler. Kvar reise har sett sine spor og gitt meg mange inntrykk, seier Leo.

Han håpar at folk kan tenke sjølve og reflektere rundt temaet han tar opp, og seier at dette er hans bidrag til flyktningdebatten – for å få folk til å snakke og diskutere.

– Det er utruleg mange mindreårige som set ut på tur på eiga hand, utan foreldre eller familie. Det er heilt utruleg. Eg ser mange born som ikkje går på skule, men søker eit betre liv. Det er som om visse ting blir sett på pause. Livet stoppar ikkje opp, men mulegheitene gjer det.

Leo var på mottaket éin dag og filma.

– På Lindås var det var fint, både naturen, kjekke ungdommar og dei som jobbar der.

Forstår skepsisen

Mette Helgesen trur mange har same oppleving som Fridtjof har. Ho er leiar på mottaket i Lindås.

– Eg forstår at folk er skeptiske. Det dukka opp mottak overalt, og det var ein ny situasjon for mange nabolag.

Ho har jobba på mottak i Sogn, og inntrykket hennar er at mange er ekstremt skeptiske i starten.

– Men så blir det rolig og fint, og mange i nabolaget synest at ungdomane er ganske fine folk. Så vidt eg veit har det ikkje skjedd noko som har gitt nokon grunn til å vere redd.

Eit løft

17-årige Saifullah har fått sett episoden han er med i, og ifølgje Mette synest han det var fint.

– Eg trur han ser fram til å sjå det. Vi skal prøve å få til at dei som vil kan få sjå det saman. Dei treng eit lite løft og positive ting, seier ho.

Aktivitet

Mottaket har eit godt samarbeid med lag og organisasjonar i nærleiken.

– Mange av dei har søkt om ekstramidlar hos UDI for å kunne ha aktivitetar saman med dei som bur hos oss.

No har lag og organisasjonar mulegheit til å søke på nytt for å kunne bidra til aktivitetar som born og bebuarar på asylmottak kan ha glede av.

– I løpet av hausten har vi fått mange frivillige her, ein heilt unik gjeng med folk som vil hjelpe til.