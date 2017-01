Omdømmet i Nordhordlandpå dagsorden

– Omdømmeproblematikk er noko medlemmene våre ønskjer fokus på. Det er bakgrunnen for at dette blir tema i år seier dagleg leiar Svein Nordvik i Nordhordland Næringslag.

Konferansen "Kva no?" er noko næringslaget arrangerer årleg. I år har dei valt det Nordvik karakteriserer som eit spennande tema når ein samlast i Knarren førstkommande tysdag klokka 16.

Sentrale spørsmål

Blant spørsmåla som blir tatt opp er desse:

– Kva gjer Nordhordlandsregionen attraktiv for innbyggjarar og næringsliv?

– Kva skal Nordhordland vere kjent for?

– Korleis set vi regionen endå tydelegare på kartet?

– Korleis kan vi styrke omdømmet til Nordhordlandsregionen?

– Korleis kan det offentlege og næringslivet samarbeida for å oppnå dette?

Blant dei lokale føredragshaldarane finn ein Lindås-ordførar Astrid Aarhus Byrknes, som skal snakka om planane for regionsenteret Knarvik, samt styreleiar Richard Sulen i Nordhordland Næringslag og styreleiar Karstein Totland i regionrådet. Desse to står for innleiinga.

Inspirasjon utanfrå

I tillegg har ein henta inspirasjon utanfrå, og då spesielt frå aktørar som har lukkast i eige omdømmearbeid. Thomas Skålnes, direktør for Sartor Senter, snakkar om korleis dei byggjer omdømmet sitt. Senteret har frå midten av 90-talet vakse frå eit lite lokalsenteret til milliardomsetning og eit senter som omfamnar både kultur og bustader.

Suksess har og vossaregionen hatt. Harald Haaland, dagleg leiar i Myrkdalen Fjellandsby og styremedlem i Destinasjon Voss fortel om korleis ein tenkjer omdømme som region. Voss har bygd seg opp som eit kraftsenter for ekstremsport og vinteraktivitetar.

Etter føredraga blir det ein debatt med Strilen-redaktør Stig Erik Elliott som debattleiar.