Oppdrettsselskap er bekymra

Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS har også sendt inn ein merknad om at dei er skeptiske til næringsområde i Øksnesmarka og Åråsvågen.

Oppdrettselskapet skriv at Øksneset har vore ein svært god lokalitet for dei, der dei har oppnådd gode driftsresultat. Dei vil gjerne halda fram aktiviteten sin på staden i framtida, men opplyser at planar om masse- og steinuttak på Øksneset kan få uheldige konsekvensar for dei.

Deira bekymringar er knytt til sprenging, støv og finpartiklar i sjøen. Dei meiner også båttrafikk til og frå eit slikt nærings/industriområde kan by på utfordringar.

