Ordføraren hjelpte naboen i vinden - ber deg passa på

- Me sagde ned eit tre som sperra vegen til naboen, fortel Askeland til Strilen.

Radøy kommune har laga nokre råd som dei gjerne vil dela med folk i samband med ekstremveret som er venta inn.

- Medan uvêret herjar, rår me folk til å vera innandørs, og å ikkje utsetja seg sjølv for unødig risiko. Strilane er vande med uvêr, så eg er trygg på at innbyggjarane har eit fornuftig forhold til uveret, både før, under og etterpå. Likevel må me vera varsam dei timane vêret står på, seier Askeland.

Aggregat slår inn

Velferdssenteret og vassverket har aggregat som vil starta automatisk dersom straumen forsvinn. Andre kommunale etatar er òg klare til å gjera ein innsats mot uvêret

- Så snart det er forsvarleg reiser teknisk etat og brann/redning ut og ryddar vegane, slik at det er fri ferdsel for både blålysetatane og folk flest. Har me frie vegar, så vil me klara å hjelpa kvarandre i situasjonen. Då kjem også heimetenesta fram til dei som mottar slike tenester, seier Askeland.

- Me er sjølvsagt mest på vakt for skade på liv og helse, og eg ber alle utvisa aktsemd, slik at ingen vert skadde. Det er stor fare for straumbrot og utfall på telefon/internett, og materielle skader. Eg oppfordrar folk om å utvisa godt naboskap og hjelpa kvarandre, slik me har flotte tradisjonar for.

Glad for mildvêr

Radøy-ordføraren er glad for at det er relativt mildt ute.

- Med dei utetemperaturane me har no, så vil me tola eventuelle langvarig straumbrot betre enn ved minusgrader. Dette er med i beredskapsvurderinga, som ville vore annleis ved kulde. Eg veit at alle gjer sitt beste dersom uveret gjev oss skade. Me er vande med å ta i eit tak, og eg ber folk følgja med på meldingar både frå kommunen og media. Situasjonen vert vurdert og handtert fortløpande utover kvelden, natta og morgondagen. Folk kan også melda frå til dei tre naudnummera og kommunen sin tekniske vakttelefon, seier Askeland.

Sjølv om han oppmodar folk om å hjelpa kvarandre, ber han òg om at ingen tek unødige sjansar i kveld.