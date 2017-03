Oselvarforedrag på Flatøy

Kjell Magnus Økland er dagleg leiar for Kystsogevekene og har site i styre og stell kring Oselvaren sidan 1990. Oselvaren er Norges nasjonalbåt og er oppførd på UNESCO si liste over gode vernepraksisar og immaterielt kulturvern. Det er Økland si forteneste at båten står på denne lista, og same mann har no skrive bok om båtens historie.

Det er denne boka foredraget tar utgangspunkt i. Praktboka utgjer den fyrste, samla framstillinga av mangfaldet i Oselvarens historie, og presenterer eit variert, historisk og teknisk materiale i populærvitskapleg form. Boka inneheldt mykje, tidlegare upublisert materiale, mellom anna tekstar, bilete og figurar om båten. Boka speglar kyst-, idretts- og folkekulturen på Vestlandet, med avstikkarar langs heile Norskekysten.

Fordraget spenner frå båtens opphav på 1800 talet til i dag.